Глава Пентагона впервые после начала вторжения рф в Украину пообщался с Шойгу
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Темой разговора была Украина
В пятницу, 13 мая, на 79-й день полномасштабного вторжения рф в Украину министр обороны США Ллойд Остин поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.
Об этом глава Пентагона сообщил на своей странице в Twitter.
Остин призвал рф немедленно прекратить огонь в Украине, а также сохранить линии связи. Добавим, что Ллойд не общался с главой минобороны рф с 18 февраля (полномасштебное вторжение рф в Украину началось 24 февраля, — Ред.)
"Я сегодня впервые с 18 февраля разговаривал с министром обороны россии Сергеем Шойгу. Я призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи", — написал Остин.
В министерстве обороны рф сообщили, что Шойгу и Остин обсудили "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине". В россии отметили, что разговор состоялся по инициативе США.
Напомним, в прошлом месяце Остин заявил, что Украина может победить россию при правильной поддержке. Кроме того, глава Пентагона отреагировал на бряцание россией ядерным оружием.