Ответ на российский "Кинжал"? В США испытали новое гиперзвуковое оружие

Американская ракета достигла скорости, что в пять раз превышает скорость звука

Российские власти не гнушаются применением в войне против Украины запрещенного оружия, в частности гиперзвуковых ракет "Кинжал". Однако кровавый диктатор забывает, что таким оружием владеет не только РФ, но и более мощные страны. В частности, на днях ВВС США успешно опробовали гиперзвуковое оружие.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.

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Как сообщили военные, американцы опробовали гиперзвуковую ракету AGM-183A в Калифорнии 14 мая. Она была запущена с бомбардировщика B-52H Stratofortress и достигла скорости, что в пять раз превышает скорость звука.

"После отделения от самолета (двигатель — ред.) ракеты-носителя ARRW работал в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, что в пять раз превышает скорость звука", – говорится в сообщении.

Никаких других подробностей испытания в американском командовании не разглашают. А руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз назвал результаты испытания "большим достижением".

Предыдущие успешные испытания гиперзвуковой ракеты США проводились в середине марта. Тогда о них не объявлялось официально. По информации источников CNN, это было сделано для того, чтобы не допустить "обострения напряженности" во время визита президента США Джо Байдена в Европу на фоне начавшейся в Украине войны.

AGM-183 ARRW — перспективная гиперзвуковая ракетная система для использования ВВС США. Разработку ведет компания Lockheed Martin, система построена по принципу гиперзвукового глайдера, достигающего максимальной скорости 20 Мах благодаря ракетному ускорителю перед планировкой на цель.

Ранее сообщалось, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужные украинские военные.

"Телеграф" пообщался с ветераном внешней разведки, генерал-лейтенантом Василием Богданом, который рассказал, что это значит для Украины и России.