США таки планируют передать Украине РСЗО, но не те, о которых просит Киев

Военная поддержка важна для фронта

Администрация американского президента решила одобрить отправку в Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) после того как в средине мая колебались по этому вопросу. При этом системы не те, которые просила украинская власть.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники среди американских чиновников. На условиях анонимности один из них рассказал, что об этом, вероятно, объявят на следующей неделе.

Среди оборудования будут мобильные ракетные установки, которые отличаются большей дальностью, чем чаще всего используемые Украиной сейчас. Издание также отмечает, что тип ракет точно не известен, но американское Минобороны предпочитает использовать M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System) — оружие с высокой точностью, спутниковым наведением, эквивалентное по взрывной силе 500-фунтовой авиабомбе. Предполагается, что дальность стрельбы вооружения составит до 65 км.

Ранее о том, что передача готовится, сообщали и другие американские источники, в частности CNN. Отметим, что украинские власти просили мощные РСЗО, которые добивают на сотни километров, но о таких поставках пока речь не идет, поскольку в США не хотят усилить напряжение с россией.

Вопрос поставок Украине вооружения — один из самых острых. Германии Израиль запретил поставлять противотанковое оружие в Украину, а тем временем "подарки" от Франции уже активно применяются военными.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские Вооруженные силы отбивают атаки россии на нескольких направления, а враг тем временем пытается окружить Северодонецк.