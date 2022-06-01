В США сделали неприятное для россии заявление из-за ее планов аннексировать Херсонщину

Штаты и дальше планируют поддерживать Украину в противостоянии противнику

Соединенные Штаты Америки планируют в очередной раз усилить санкции против российской федерации из-за ее попыток установить полный контроль над суверенными территориями украинского государства, в частности, над Херсонской областью.

Об этом накануне заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, — пишет Голос Америки. По словам американского представителя, москва вероятно рассматривает несколько подходов к признанию так называемых "народных республик": полная оккупация — как это было сделано в Донецкой и Луганской областях или аннексия, как россия сделала в Крыму.

Поскольку соответствующие сценарии, согласно которым планирует действовать агрессор, уже не является ни для кого секретом, США решили забить тревогу и пойти на опережение действий кремля.

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Прайс подчеркнул, что в настоящее время получается большое количество сообщений о том, что в Херсонской области так называемая "новая власть" силой сместила представителей легитимной украинской власти и публично призывает к включению региона в состав российской федерации уже до конца текущего года.

"Также, согласно многим сообщениям, россия вынуждает жителей Херсонской области принять рубль вместо украинской валюты", — сообщил он.

Кроме этого, рф взяла под свой контроль не менее 25 радиопередающих станций в этой части Украины, чтобы передавать пророссийский медийный контент и уменьшить антироссийские чувства украинцев и сопротивление оккупантам.

Не мог Вашингтон не заметить и визиты высоких российских чиновников в Херсон, отмечающих, что "Херсон останется в россии навсегда".

Читайте также: Категория Новости России путинский сенатор заявил в Херсоне, что "россия здесь навсегда" По его словам, официальный статус области в дальнейшем будут якобы определять жители

Прайс отметил, что россия также намекнула на то, что она может создать "Херсонскую народную республику", проведя "сфабрикованный референдум" по образцу тех, что она проводила в Донецке и Луганске, и на основании каковых она провозгласила их "Донецкой" и "Луганской" народными республиками".

россии не хватает легитимности на этих территориях, потому что украинцы сопротивляются и отказываются от сотрудничества с оккупационным режимом, а значит, ее цели на юге Украины провалились, считает Прайс.

"Содержание Херсона силой, вероятно, по мнению кремля, создаст сухопутный мост в Крым и позволит провозгласить "победу" для своей внутренней аудитории и оправдать гибель сотен тысяч людей, чья жизнь унесла война, которую начал путин по собственному выбору", — подытожил Прайс, добавив, что США и дальше будут поддерживать Украину в ее обороне от противника.

Ранее "Телеграф "сообщал, что так называемая "новая власть" временно оккупированного города Херсона заявила о том, что уже до конца текущего года планирует провести "референдум", чтобы присоединить область к составу российской федерации.