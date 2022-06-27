США наконец-то дадут Украине передовую систему ПВО: подробности

США предоставят Украине более совершенные системы ПВО и боеприпасы

США, кроме предоставления очередного пакета военной помощи Украине, уже на этой неделе планируют объявить о приобретении для нашей страны передовой системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

По информации CNN, президент США Джо Байден уже объявил лидерам "Большой семерки", что США предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы, поскольку ведомая россией война обостряется.

И уже на текущей неделе это решение будет объявлено публично.

Речь идет о передовой системе противовоздушной обороны NASAMS, способной поражать цели на расстоянии более 160 км.

В заметке отмечается, что Вашингтон принял такое решение в ответ на запрос украинских властей.

Также будет объявлено о дополнительной военной поддержке, в частности, о поставках еще большего количества артиллерийских боеприпасов и контрбатарейных радаров.

Как сообщалось, в последние дни россия значительно увеличила количество выпускаемых по территории Украины крылатых ракет, в частности, 26 июня обстрелу подвергся Киев.