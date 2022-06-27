США наконец-то дадут Украине передовую систему ПВО: подробности
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США предоставят Украине более совершенные системы ПВО и боеприпасы
США, кроме предоставления очередного пакета военной помощи Украине, уже на этой неделе планируют объявить о приобретении для нашей страны передовой системы противоракетной обороны средней и большой дальности.
Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.
По информации CNN, президент США Джо Байден уже объявил лидерам "Большой семерки", что США предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы, поскольку ведомая россией война обостряется.
И уже на текущей неделе это решение будет объявлено публично.
Речь идет о передовой системе противовоздушной обороны NASAMS, способной поражать цели на расстоянии более 160 км.
В заметке отмечается, что Вашингтон принял такое решение в ответ на запрос украинских властей.
Также будет объявлено о дополнительной военной поддержке, в частности, о поставках еще большего количества артиллерийских боеприпасов и контрбатарейных радаров.
Как сообщалось, в последние дни россия значительно увеличила количество выпускаемых по территории Украины крылатых ракет, в частности, 26 июня обстрелу подвергся Киев.