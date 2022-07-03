Инспекторы для Украины: в США хотят проверять, как украинцы используют предоставленное оружие

США хотят увеличить свою осведомленность об использовании Украиной переданного ей оружия

В Минобороны США изучают возможность отправки в Украину специальных инспекторов, чтобы получать информацию о применении предоставленного американцами Украине оружия.

Об этом заявил заместитель председателя Агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству Джед Роял, сообщает 2 июля "Голос Америки" со ссылкой на американские СМИ.

"Со временем мы хотели бы иметь возможность увеличить свою осведомленность и нарастить присутствие на месте", — сказал Роял во время общения с прессой.

По его словам, такая миссия экспертов была бы на месте, могла бы физически осмотреть оружие и проверить серийные номера.

Сейчас же Пентагон должен полагаться на информацию украинской стороны по применению оружия, предоставленного США Украине, отметил Роял, добавив, что координация с украинской стороной происходит эффективно.

"Коммуникация с украинцами — чрезвычайно активная и заверения, которые мы получаем от украинцев о том, как они оперируют этими системами и защищают их, я бы сказал, хороши и удовлетворительны", — добавил он.

Как сообщалось, 1 июля, после сообщения от Пентагона о предоставлении Украине ЗРК NASAMS, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев ведет переговоры по поставкам и другого вооружения.