Не только истребители: в США раздумывают, не дать ли Украине легендарные самолеты

А-10 могут быть уязвимыми в среде, насыщенной средствами ПВО, однако благодаря своей броне они могут успешно выдерживать тяжелые повреждения

Соединенные Штаты Америки не исключают возможности передать Украине штурмовики А-10 Warthog.

Как сообщает The War Zone, соответствующую информацию обнародовал министр американских Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл. По его словам, Украине нужно будет обновить свою авиацию, однако "чем-то не российским".

Стоит отметить, что ВВС США являются единственными эксплуататорами таких самолетов, известных своей 30-миллиметровой пушкой GAU-8/A Avenger, а также тяжелой броней. В ближайшее время американская армия планирует вывести из строя Warthog.

Отвечая на вопрос журналиста, могли бы А-10 передать Украине, Кендал сообщил, что это во многом зависит именно от Киева.

"Сегодня утром генерал Браун задавал этот вопрос о том, какие истребители могут заинтересовать Украину. Это во многом зависит от Украины… Возможны более старые системы США. Мы будем открыты для обсуждения с ними их требований и того, как мы можем их удовлетворить", — объяснил он.

Кроме того, Кендалл добавил, что он точно не знает, какие именно самолеты были бы лучше для Украины, однако это точно должно быть что-то "не российское".

Стоит отметить, что ВВС США являются единственными эксплуататорами таких самолетов, известных своей 30-миллиметровой пушкой GAU-8/A Avenger, а также тяжелой броней. В ближайшее время американская армия планирует вывести из строя Warthog.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский министр Алексей Резников заявил, что рано или поздно, но Украина все же получит долгожданные самолеты современного производства.