Зеленская под угрозой? У Джо Байдена подтвердили коронавирус

Президент США вакцинирован и имеет легкие симптомы заболевания

У американского президента Джо Байдена обнаружили коронавирус. Несколькими днями ранее с ним в ходе официального визита в США встречалась первая леди Украины Елена Зеленская.

Об этом в четверг, 21 июля, сообщила пресс-служба Белого дома, отметив, что лидер США был вакцинирован от коронавируса, но все равно заболел.

"Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден самоизолируется в своей резиденции, но будет продолжать работать. А к обычному формату работы, согласно протоколу, администрация президента США вернется только после того, как он получит негативный тест на COVID-19.

Белый Дом обещает предоставлять обновленную информацию о состоянии американского лидера.

Следует отметить, что в контакте с Джо Байденом находилась первая леди Украины Елена Зеленская. Жена Зеленского была в США с официальным визитом 20 июля и в Белом доме общалась с первой леди Америки Джилл Байден, а также с вице-президентом страны Камалой Гаррис и ее мужем Дагласом Эмгоффом. Об этом свидетельствуют фотографии их встречи.

Камала Гаррис с мужем Дагласом Эмгоффом, Елена Зеленская, Джо и Джилл Байден

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле этого года Елена Зеленская стала главной героиней авторитетного журнала Time и появилась на его обложке.