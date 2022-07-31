США сделали еще один шаг к признанию россии государством-спонсором терроризма

На санкции против россии это сильно не повлияет, однако по экономике может ударить

После того как Сенат США принял резолюцию и призвал Госдепартамент признать российскую федерацию государством-спонсором терроризма из-за ее кровавых действий в Украине и других странах, в американском Конгрессе начали разрабатывать критерии, чтобы страна-агрессор попала в список спонсоров терроризма.

Об этом в воскресенье, 31 июля, в эфире телемарафона заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан. По ее словам, это не сильно повлияет на санкции, которые уже были введены против россии.

"Когда речь идет о спонсировании терроризма — существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии", — заявила Калан.

По словам представительницы Госдепа США, внесение россии в список стран-спонсоров терроризма не слишком изменят санкции против нее, ведь те ограничения, которые уже против страны-агрессора вводились, считаются самыми сильными и похожими на применяемые против таких стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что признание россии государством-террористом может серьезно ограничить ее экономическую активность. Об этом сообщил соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического обновления Анатолий Амелин.

Тем временем представители российских властей в ответ предложили признать Украину "государством-террористом", а также арестовывать таких граждан таких стран на территории рф.