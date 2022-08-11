Обстрелы россией Запорожской АЭС: У Байдена сделали важное заявление

США после очередных провокаций со стороны рф поддерживают инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

С соответственным заявлением выступил Государственный департамент США. Там призвали рф прекратить боевые действия вблизи украинских ядерных объектов, а также вернуть полный доступ к ним Киеву.

"Мы по-прежнему призываем россию прекратить все боевые действия на территории и вблизи украинских ядерных объектов и вернуть Украине полный контроль над ними, а также поддерживаем призывы Украины по созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС", — сообщили в Госдепе.

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