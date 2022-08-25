США назначат командующего "операцией" в Украине: что изменится

Бюрократическая процедура откроет новые возможности для помощи Украине

В четверг, 25 августа, на 183-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Пентагоне собираются присвоить "операции" в Украине название, а также назначить командующего генерала.

Об этом сообщает Wall Street Journal. В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию.

По информации источника, операция в Украине получит кодовое название. Кроме того, Пентагон назначит генерала, который и будет отвечать за американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.

Присвоение операции названия — бюрократическая формальность, которая несет несколько серьезных юридических последствий:

признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях, хотя солдаты США непосредственно не воюют;

после этого Конгресс может начать выделять долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов;

выбор командующего свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине (переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии).

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Ранее сообщалось, что 25 августа, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден соответственно провели телефонный разговор. Накануне в Госдепе озвучили свою позицию касательно ситуации на Запорожской АЭС, где россияне устраивают и планируют провокации.