США больше не важна реакция россии на мощное оружие для Украины: что изменилось

В Вашингтоне все ясно поняли, что угрозы москвы не имеют под собой никаких оснований

На фоне информации о том, что Соединенные Штаты Америки негласно предоставляют Украине типы вооружений, не указанные в официальных пресс-релизах о комплектах поставок военной помощи, из Вашингтона прозвучал еще один обнадеживающий месседж. Администрация президента Джо Байдена, присылая технику, которая может наносить россиянам серьезный ущерб, больше не учитывает, какой может быть реакция на это москвы. Хотя в начале войны придавала этому достаточно большое значение.

Об этом изданию The Hill рассказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. Причиной тому он назвал очевидно пустые угрозы, регулярно звучащие из кремля и никогда не воплощающиеся. "россияне словно блефовали и пускали пыль в глаза, но их никто не провоцировал. И администрация с самого начала беспокоилась [по этому поводу] — в определенной степени она беспокоится и сейчас, — но страх спровоцировать россиян уменьшился", — сказал дипломат.

В подтверждение его слов издание приводит историю испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нанести ядерный удар по рф. США дважды откладывали плановый тестовый запуск (в марте и апреле), чтобы не провоцировать "неправильные толкования" со стороны россии. Однако 16 августа он все-таки состоялся. Ракета долетела от базы "Ванденберг" в Калифорнии до Маршалловых островов.

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Сейчас в американской прессе начали звучать сообщения о том, что Вашингтон в скором времени намерен отправить Украине высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur, дальность которых составляет до 70 километров. Они должны помочь ВСУ поражать российские позиции и командные пункты. Бывший заместитель председателя Госдепартамента по гражданской безопасности, демократии и правам человека Натан Сейлз связал это с тем, что характер войны в Украине изменился. В начале вторжения в Вашингтоне прогнозировали, что Киев будет взят в течение нескольких дней, после чего начнется длительная партизанская кампания и повстанческое движение. Такой тип боевых действий требует компактного и легкого переносного оружия, способного поражать вертолеты и танки. Поэтому на первом этапе США присылали "Стингеры" и "Джавелины".

Теперь же война приобрела черты конвенционного конфликта, когда большая масса объединенных сил с одной стороны борется с большой массой сил с другой. "Чтобы участвовать в такой кампании, вам нужен гораздо более широкий спектр вооружений – вам нужна артиллерия, вам нужны беспилотники, вам нужны разные формы тяжелого вооружения, такие как противокорабельные ракеты. … Что меняется, то это не столько готовность администрации говорить о том, что она дает, сколько характер оружия, которое она фактически предоставляет", — отметил Сейлз.

Другие факторы, влияющие на настроения в Белом доме, это влияние санкций, которые начала ощущать россия, и заметное истощение российских военных формирований. "Я думаю, у нас гораздо больше возможностей для принятия мер, которые помогут Украине, без неоправданных опасений по поводу реакции путина", — сказал изданию неназванный бывший высокопоставленный чиновник.

Как сообщал "Телеграф", в целом Министерство обороны США оценило эффективность Вооруженных Сил Украины в войне против российских оккупантов на 12 баллов из 10 возможных. Также американские власти заявили, что поражены креативным подходом к использованию украинцами предоставленного им оружия.