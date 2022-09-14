Украина получит новый пакет помощи от США: детали

В США обещают поддерживать Украину и в будущем

США готовят новый пакет военной помощи для Украины, детали которого сообщат уже в ближайшие дни.

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, представители США пребывают в постоянном контакте с представителями Украины, чтобы определить, какое именно оружие необходимо для противостояния российской агрессии.

"Я думаю, вы увидите новый пакет в ближайшие дни", — сказал он.

Также представитель Белого дома добавил, что ВСУ показали высокую эффективность в проведении наступательной операции с использованием западного вооружения.

При этом успехи украинских военнослужащих в контрнаступлении он назвал переломом в войне и пообещал, что США будут и впредь поддерживать нашу страну самым лучшим способом.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие именно населенные пункты удалось освободить нашим военным в течение недели после начала масштабного контрнаступления, а также наглядно показал на картах успехи ВСУ и изменения на линии фронта за последние 10 дней боев с россиянами.