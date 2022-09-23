У Байдена сделали предупреждение "союзнику путина" в связи с войной в Украине

В Вашингтоне дали понять Пекину, что не стоит помогать агрессору

В пятницу, 23 сентября, на 112-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в США вновь предостерегли Китай от любой поддержки агрессии россии.

Об этом на встрече с главой Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает официальный сайт Госдепа. Стороны также обсуждали Тайваньский вопрос.

"Он (Блинкен) повторил позицию США об осуждении российских военных действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР будет оказывать поддержку Москве во вторжении в суверенное государство", — гласит сообщение на сайте Государственного департамента США.

Кроме того, Блинкен обсудил необходимость поддерживать открытые линии связи и ответственно управлять отношениями США и КНР, особенно в периоды напряженности.

Китай, который пропагандисты рф частенько называют "союзником путина", в войне Украины против россии занял нейтральную позицию, в Поднебесной призывают к миру. Тем не менее эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич считает, что Пекину выгодно постепенное ослабление рф.