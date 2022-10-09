путин атаковал Украину из-за Байдена: Трамп отличился новым нелепым заявлением

По убеждению Трампа, при его правлении США такого бы не произошло

Бывший президент США Дональд Трамп, недавно разозливший украинцев заявлениями о Крыме, обвинил действующую власть Америки в том, что якобы она поспособствовала решению российского президента владимира путина напасть на Украину. Причиной этого он назвал "глупую риторику" Джо Байдена насчет кремля.

Слова Трампа процитировали в новостной газете Newsweek, но соответствующее заявление он озвучил в интервью Real America’s Voice. По его мнению, Белый Дом во главе с Джо Байденом месяцами вел риторику, побудившую кремль к вторжению на украинские земли.

"Они фактически насмехались над ним, если вы действительно посмотрите на это. Наша страна и наше так называемое руководство насмехались над путином. Знаете, они почти заставляли его вступить в войну из-за того, что они говорят. Риторика была откровенно глупой", — заявил Трамп. .

Журналисты подчеркнули, что экс-глава Белого Дома не назвал ни одного примера того, как США побуждали путина к разрешению войны против Украины.

При этом Трамп подчеркнул, что будь он у власти в США, то войны в Украине никогда бы не произошло, ведь он имел хорошие отношения как с президентом рф, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он отметил необходимость срочных переговоров между украинской и российской сторонами.

"И сейчас мы имеем конфликт между россией и Украиной… Необходимы немедленные переговоры по мирному завершению войны или мы придем к третьей мировой войне", — заявил бывший президент США.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Дональд Трамп оказался в эпицентре расследования ФБР дела о ненадлежащем обращении с секретными документами в сфере национальной безопасности. В его доме провели обыски, во время которых нашли коробки с документами под грифом "совершенно секретно".