Генсек НАТО обратился к союзникам с важной просьбой насчет Украины

Генсек призвал государства-члены Альянса ускорить поставки ПВО Украине

На фоне последних массированных ракетных обстрелов Украины россией генеральный секретарь НАТО призвал государства-члены Альянса поставить Украине еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы она имела возможность защитить мирные города от ударов агрессора.

Как пишет издание "Европейская правда", соответствующую информацию Йенс Столтенберг обнародовал в среду, 12 октября, во время министерской встречи стран НАТО, прошедшей в Брюсселе. По словам генсека, Альянс планирует рассмотреть возможность отправки Украине дополнительных систем ПВО и сейчас является приоритетным вопросом для государств-членов.

"Я приветствую то, что союзники НАТО предоставляют системы ПВО. Это чрезвычайно важно. И я приветствую недавнее объявление Германии и поставку немецкой системы противовоздушной обороны в Украину. Я думаю, мы все увидели, почему это так важно. Ужасные атаки против украинских городов, убиты гражданские, разрушена критическая гражданская инфраструктура, серьезные атаки на энергетическую систему накануне зимы", — сказал он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что в противостоянии рф Украине нужно еще больше разных типов систем, чтобы защитить небо над мирными городами. Генсек НАТО также добавил, что усиление обстрелов со стороны россии лишь в очередной раз демонстрирует, что союзники должны предоставить Киеву системы противовоздушной обороны малой дальности, не менее важны системы большой дальности, ПВО, которое защитит украинское небо от баллистических и крылатых ракет, дронов различного типа и т.д.

По его словам, Украина является большим государством с большим количеством городов, страдающих российской агрессией, поэтому союзникам необходимо в короткие сроки усилить поддержку, чтобы защитить мирных украинцев.

Ранее Телеграф сообщал, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы ускорить поставки ПВО Украине.

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