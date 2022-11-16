"Ему очень нравятся русские": Трамп-младший взбудоражил сеть новым заявлением об Украине

Трамп-младший прокомментировал взрыв в Польше

После того, как на территории Польши взорвалась ракета неизвестного происхождения, польские власти начали расследование. Взрыв пришелся на то время, когда россия в очередной раз совершила массированный обстрел Украины. Президент Польши, комментируя инцидент заявил, что в настоящее время доказательств умышленной российской атаки нет, а в селе Пшеводов, скорее всего, могла разорваться украинская оборонная ракета. В то же время украинские военные сообщили партнерам из США одну важную деталь. Дело в том, что 15 ноября ВСУ как раз пытались перехватить ракету рф недалеко от польской границы. Однако, отметим, что в настоящее время еще нет точной информации о том, чья же ракета унесла жизни двух фермеров.

По поводу инцидента решил высказаться и сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший. На своей странице в Twitter он утверждает, что ракета, взорвавшаяся в Польше, была украинской и задается вопросом о том, стоит ли в таком случае дальше помогать нашей стране вооружением.

"Поскольку это украинская ракета попала в нашу союзницу по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на их вооружение?", — пишет Трамп-младший.

Пост Дональда Трампа

Следует отметить, что политическая партия Трампа-старшего нередко тормозила военную помощь Украине. Также его отец отличался своими скандальными заявления по поводу войны в Украине, россии или территориальной целостности нашей страны.

Многие пользовали не оценили высказывание Трампа-младшего, отмечая, что своей риторикой он очень помогает стране-агрессоры россии. Также по мотивам заигрываний трампа с россией и ее диктатором владимиром путиным посвятили множество фотожаб и ироничных комментариев.

"Вы должны доложить путину, как сильно вы ему помогаете"

"Влад должен сильно гордится вами"

"Не могли бы вы просто уйти, пожалуйста"

"Этот парень выглядит так, как будто ему очень нравятся русские"

Столько любви к Путину от семьи Трампов. Интересно, почему?

Напомним, ранее мы писали о том, что Дональд Трамп снова баллотируется на пост президента США.

Также мы сообщали о том, что бывшего президента США Дональда Трампа подозревают в шпионаже. В его резиденции были найдены секретные американские документы.