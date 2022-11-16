"Ему очень нравятся русские": Трамп-младший взбудоражил сеть новым заявлением об Украине
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Трамп-младший прокомментировал взрыв в Польше
После того, как на территории Польши взорвалась ракета неизвестного происхождения, польские власти начали расследование. Взрыв пришелся на то время, когда россия в очередной раз совершила массированный обстрел Украины. Президент Польши, комментируя инцидент заявил, что в настоящее время доказательств умышленной российской атаки нет, а в селе Пшеводов, скорее всего, могла разорваться украинская оборонная ракета. В то же время украинские военные сообщили партнерам из США одну важную деталь. Дело в том, что 15 ноября ВСУ как раз пытались перехватить ракету рф недалеко от польской границы. Однако, отметим, что в настоящее время еще нет точной информации о том, чья же ракета унесла жизни двух фермеров.
По поводу инцидента решил высказаться и сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший. На своей странице в Twitter он утверждает, что ракета, взорвавшаяся в Польше, была украинской и задается вопросом о том, стоит ли в таком случае дальше помогать нашей стране вооружением.
"Поскольку это украинская ракета попала в нашу союзницу по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на их вооружение?", — пишет Трамп-младший.
Следует отметить, что политическая партия Трампа-старшего нередко тормозила военную помощь Украине. Также его отец отличался своими скандальными заявления по поводу войны в Украине, россии или территориальной целостности нашей страны.
Многие пользовали не оценили высказывание Трампа-младшего, отмечая, что своей риторикой он очень помогает стране-агрессоры россии. Также по мотивам заигрываний трампа с россией и ее диктатором владимиром путиным посвятили множество фотожаб и ироничных комментариев.
Напомним, ранее мы писали о том, что Дональд Трамп снова баллотируется на пост президента США.
Также мы сообщали о том, что бывшего президента США Дональда Трампа подозревают в шпионаже. В его резиденции были найдены секретные американские документы.