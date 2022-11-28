Оружие для Украины: у США появился новый страх

Тайвань до сих пор не получил вооружения, запрос на который был направлен Штатам еще в 2015 году

Соединенные Штаты Америки, которые с первого дня полномасштабного российского вторжения помогают Украине противостоять агрессору, начали беспокоиться о том, что из-за военной помощи Киеву у них могут возникнуть проблемы с вооружением Тайваня.

Как ссылаясь на собственные источники, пишет издание The Wall Street Journal, отправка военной помощи Украине препятствует долгосрочным требованиям стратегии Штатов относительно вооружения Тайваня как помощи от вероятного вторжения Китая.

По словам собеседников, в настоящее время объем невыполненных поставок оружия Тайваню увеличился до 18,7 миллиарда долларов, хотя еще в декабре 2021 года этот показатель оценивался примерно в 14 миллиардов долларов.

Пока известно, что китайская республика до сих пор находится в ожидании более двух сотен зенитно-ракетных комплексов Javelin и столько же ракет Stinger, которые Тайвань преломлял еще в 2015 году. Кроме того, задержки возникли с поставками самоходных артиллерийских установок Paladin.

"Отправка в Украину существующих запасов вооружения и проблемы с цепочками поставки, связанные с пандемией, усилили значительное отставание в поставках оружия, уже одобренного для продажи Тайваню, взорвав готовность острова", — говорится в тексте последнего отчета американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх в своем комментарии прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что Штаты сейчас усиленно работают над тем, чтобы у Тайваня и Украины все же было необходимо количество вооружения для защиты.

Ранее "Телеграф" сообщал, как США выделили около 100 миллионов долларов, которые будут направлены на обучение украинских пилотов управлять самолетами американского производства.