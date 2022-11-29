США звонили россии по линии военной спецсвязи: что обсуждали

США выразили обеспокоенность военными операциями российских оккупантов

Линия специальной связи, которая была создана военными Соединенных Штатов и рф для разрешения конфликтных ситуаций, с начала полномасштабного вторжения использовалась только один раз.

Так, с 24 февраля линией "деконфликтинга" воспользовались США. Они выразили обеспокоенность военными операциями российских оккупантов, которые ими проводились вблизи объектов критической инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на представителя американской администрации.

Отмечается, что чиновник не назвал конкретное событие, которое стало причиной звонка по специальной линии. Он лишь заявил, что речь идет не об инциденте в польском поселке, где упала ракета в момент, когда российские захватчики наносили массированные удары по Украине.

По предположениям журналистов издания, обеспокоенность могли вызвать действия российских военных вокруг Запорожской АЭС. Или же их могли насторожить слухи о возможном подрыве Каховской ГЭС.

Напомним, что ранее американский генерал Бен Ходжес высказал свое мнение относительно того, когда наступит решающий этап войны в Украине.