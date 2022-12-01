США могут расширить масштабы подготовки бойцов ВСУ: о чем речь

Речь идет о 2,5 тысячах бойцах в месяц

США могут расширить программу по подготовке украинских военных, а также изменить подходы к процессу обучения.

Как сообщает CNN со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Джо Байдена рассматривает предложение о том, чтобы увеличить темпы обучения бойцов ВСУ до 2,5 тысячи в месяц на базе в Германии.

В настоящее время известно, что США обучили "несколько тысяч" украинских военных, которые проходили подготовку малыми группами. Однако расширение программы позволит не только обучать больше военных, но и начать отрабатывать более сложные маневры, вроде взаимодействия пехоты с артиллерией.

Источник издания отметил, что в случае принятия предложения украинские защитники будут проходить "намного более интенсивную и всестороннюю" подготовку нежели те, кто обучается в Польше или Великобритании.

Отмечается, что подобное предложение поступило от Украины, но сейчас оно находится на рассмотрении межведомственной комиссии при администрации Байдена.

Представитель Белого дома на запрос издания отказался комментировать эту информацию, сославшись на то, что решение еще не принято, а потому не стоит торопить события.

Как сообщалось ранее, США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму в 53 миллиона долларов. Туда войдет оборудование, которое поможет восстановить поврежденную ракетными ударами россии энергетическую инфраструктуру.