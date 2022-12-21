США направят Украине военную помощь, включая ЗРК Patriot: что удалось узнать журналистам AP

Официально про выделение не объявляли, источники сообщили данные на условиях анонимности

Накануне предполагаемой поездки в США президента Украины Владимира Зеленского, стало известно, что США направят Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов. В пакете впервые будет система ПВО ЗРК Patriot и оборудование для модернизации бомб в высокоточные.

Поскольку на официальном уровне про помощь еще не объявили, источники AP общались на условиях анонимности. По их данным объявление пакета запланировано на среду. В нем будет орудие на сумму около миллиарда долларов из запасов Пентагона, а также 800 млн для Инициативы содействия безопасности Украины. Она включает финансирование оружия, боеприпасов, обучение.

Если данные верны, то ЗРК Patriot станет самой передовой системой, которая была предоставлена Украине для отражения атак с воздуха. Издание отмечает, что россия была против такого шага и заявляла, что при поставках ЗРК станет их целью. Как отмечается в статье, даты поставок неясны, поскольку операторам ЗРК в Украине еще предстоит обучение в течение нескольких недель.

Кроме ЗРК в пакете также будут комплекты боеприпасов JDAM — они помогают модифицировать бомбы для истребителей добавив хвостовые стабилизаторы и систему навигации. Бомбы становятся управляемыми. JDAM используют вместе с американскими истребителями. США не предоставляли Украине таких, но помогают найти путь модернизировать имеющиеся самолеты.

В пакете будут также "ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы, тысячи артиллерийских и минометных снарядов, грузовики и противорадиолокационные ракеты HARM класса "воздух-поверхность".

В материале AP отмечалось, что помощь предоставляют на фоне того, что Конгресс США готов одобрить помощь на 44,9 млрд долларов для Украины — это гарантирует продолжение поддержки США в 2023 году. В США уже пообещали помощь с восстановлением энергосистемы и обучением солдат.