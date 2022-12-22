Дал четкий сигнал: Байден ударил по ЧВК "Вагнер" за зверства в Украине

Глава Белого дома ввел новые жесткие экспортные ограничения против компании наемников

Администрация президента США Джо Байдена обнародовала новые ограничения на экспорт технологий для ЧВК "Вагнер", принимающей активное участие во вторжении в Украину, чтобы еще больше перекрыть поставки подрядчику.

Об этом сообщает информагентство Reuters. Оно напомнило, что группа Вагнера была добавлена в торговый черный список США в 2017 году после того, как Россия аннексировала украинский Крым

Теперь ЧВК теперь будет помечена как "военный конечный пользователь" и столкнется с жесткими новыми ограничениями на доступ к технологиям, сделанным в любой точке мира с помощью американского оборудования.

"Группа Вагнера является одной из самых известных наемнических организаций в мире и активно чинит зверства и нарушает прав человека по всей Украине", — сказал заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес. — Сегодня мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся перехватить эстафету жестокости от военных путина, что Министерство торговли без колебаний будет действовать против них".

Как пишет Reuters, этот шаг является демонстрацией поддержки президента Украины Владимира Зеленского, который посетил Белый дом в среду, 21 декабря, и получил новые заверения в поддержке США на фоне продолжающегося наступления России на Украину.

Напомним, что ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина и обещает за хозяина ЧВК "Вагнер" большую награду.