Военные преступления россии в Украине: в США рассказали, будет ли Иран притянут к ответственности

США уже работают над сбором доказательств военных преступлений россиян

В США не исключают, что Иран будет притянут к ответственности в случае, если будет обнаружена его причастность к совершению военных преступлений в Украине.

Как сообщает Укринформ, об этом рассказал спикер Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в понедельник.

Он отметил, что если в Госдепе установят причастность иранского руководства или отдельных чиновников к соучастию или причастности к совершению военных преступлений в Украине, то Вашингтон приложит усилия, чтобы привлечь их к ответственности.

В частности он напомнил, что США уже определили некоторые действия российских сил, как военные преступления и продолжают работу над документацией их доказательств.

"И если эти доказательства будут указывать, что к военным преступлениям причастны другая страна, другой международный субъект, мы будем работать над привлечением его к ответственности", — добавил Прайс.

Напомним, Иран поставляет россии ударные БПЛА, которые используются оккупантами для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры. В свою очередь Тегеран поставки дронов отрицает и заявляет, что не является частью конфликта Украины и россии.