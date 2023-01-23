США решили поиграть в "любимую игру" путина и лукашенко

В Штатах было принято решение о продлении учений

Элитная дивизия США, которая проводит учения в Румынии, рядом с границей Украины, задержится там еще на девять месяцев.

Речь идет о 101-ой воздушно-десантной дивизии армии Соединенных Штатов, которая начали свои учения в январе 2023 года. Она находится "ближе к войне в Украине, чем любое другое подразделение армии США". Об этом пишет американская газета New York Times.

В материале готовится о том, что именно эти силы станут первой линией обороны в случае, если российские войска предпримут попытку дальнейшего вторжение на запад.

Также отмечается, что военные, находящиеся сейчас в Румынии в ближайшие два месяца уйдут на ротацию. Им на смену придет другая бригада 101-ой воздушно-десантной дивизии, которая базируется в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки.

Информация о том, что США разместила в Румынии своих бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии армии появилась в октябре 2022 года. На данный момент там насчитывается приблизительно 4 тысячи солдат и старших командиров.

Стоит отметить, что "военные учения и их продление" россия использовала для нагнетания еще с 2021 года. В Беларуси учения также не прекращаются. На беларусских полигонах они идут непрерывно с 29 апреля 2022. А 20 января стало известно, что летно-тактические учения белорусской и российской авиации продлены как минимум до конца текущего месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в США готовы оказать помощь Украине в подготовке к проведению контрнаступления, чтобы вернуть все территории нашей страны, которые временно захватили российские оккупанты. Уже известно возможное направление.