США хотят немедленного контрнаступления Украины: в чем причина

На Западе растут опасения, что россии удастся переломить ход войны

Президент США Джо Байден намерен на этой неделе совершить поездку в Европу, чтобы перед годовщиной начала вторжения россии в Украину заверить в непоколебимости западной поддержки. Вместе с тем в Белом доме требуют от Офиса президента Украины "закрепить свои успехи на фронте".

Как сообщает Politico, эта поездка в Европу для Байдена станет "одним из решающих моментов в его президентстве", поскольку на Западе растут опасения, что россия сможет изменить ход войны, а партнеры Украины не смогут передавать ей необходимое количество вооружения.

При этом американские чиновники считают, что вскоре оборона Украины перейдет в свою критическую фазу.

"Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Белом доме порекомендовали ОПУ начать проводить подготовку к контрнаступлению сейчас, так как объемы поставок западного вооружения могут снизиться.

Напомним, на фоне информации о поездке Байдена в Польшу начала появляться также информация о том, что там он встретится с Зеленским. Впрочем, в Белом доме сообщили, что такой встречи пока не планируется.