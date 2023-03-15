кремль не придерживается обязательств: в США предупредили о работе россии над опасным оружием

Российское руководство пытается фейками оправдать войну в Украине

В США считают, что россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия в нарушении обязательства по соответствующей Конвенции. При этом они продолжают обвинять в этом Украину.

россия проводит компанию по дезинформации об Украине на разных уровнях — используя отобранных экспертов, делая вбросы на сайтах, через кремлевские СМИ и в парламентской комиссии. Об этом рассказал спикер Госдепа США Нед Прайс. Среди целей Кремля — оправдать войну в Украине, "вызвать недоверие к мирным глобальным усилиям и учреждениям здравоохранения, которые противостоят биологическим угрозам".

Напомним, как известно россия унаследовала советские разработки биологического оружия. Как минимум три лаборатории мировые экспертные комиссии проверить не могут. В качестве оружия от СССР унаследовать могли сибирскую язву, бруцеллез, сап, марбургский вирус, чуму, оспу, туляремию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ООН подтвердила, что в Украине нет биологического оружия, фейки о котором запускали россияне из разных источников. Однако в россии настолько сильна вера в пропаганду, что местные жители Белгорода массово травили голубей из страха.