ВСУ быстрее получат "Абрамсы" от США, но есть нюанс: что придумали в Пентагоне

Союзники хотят ускорить передачу техники Украине

С момента, когда в США объявили о передаче Украине своих танков Abrams прошло уже несколько месяцев и в отличие от Leopard 2 от европейских союзников, еще ни одна американская машина не прибыла в нашу страну. Это связано с тем, что в Пентагоне пообещали новую модель этого танка — M1A2, однако на её произведение может уйти много времени. Впрочем в США уже придумали, как ускорить появление своих танков на поле боя.

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на заявления чиновников.

Решением для проблемы сроков поставок может быть изменение модели передаваемых танков. Сообщается, что чиновники решили вместо версии M1A2 отправить Киеву отремонтированную старую модель танка M1A1, которую можно взять из армейских запасов.

В материале отмечается, что украинским войскам будет легче научиться использовать и обслуживать эту модель танка, а также она прибудет на фронт уже через 8-10 месяцев вместо года а то и двух, как бы было с M1A2.

Чиновники общались с агентством на условиях анонимности, поскольку принятый план еще не объявили публично. Ожидается, что официальные представители Пентагона объявят о решении уже в ближайшее время.

Кроме того, появилась информация, что США собираются ускорить не только передачу своих танков, но и обещанного ПВО. Так, по данным СNN, которое ссылается на представителей министерства обороны США, американские системы ПВО Patriot будут переброшены в Украину быстрее, чем планировалось ранее.

Сообщается, что группа из 65 украинских солдат завершит обучение работе с ЗРК в США уже в ближайшие дни. Затем они отправятся в Европу для дополнительной подготовки. По словам официальных лиц, американские инструкторы в Форт-Силле, где 65 украинцев проходят обучение с 15 января, смогли значительно ускорить подготовку благодаря уже имеющимся у украинцев знаниях о ПВО.

"Наша оценка такова, что украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся", — передает издание бригадного генерала Шейна Моргана.

Отмечается, что американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель. График тренировок был "агрессивным", а украинцы тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера, сообщили военные США.

Напомним, ранее мы писали, что еще одна страна согласна передать Украине ЗРК Patriot.