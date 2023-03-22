В рф призывают Штаты не идти по пути эскалации

Призывы членов Конгресса, которые рассматривают и вероятность передачи Украине боевых самолетов F-1, предоставить Украине кассетные боеприпасы в очередной раз подтвердило, что Соединенные Штаты Америки напрямую вовлечены в российско-украинский военный конфликт.

Как в среду, 22 марта, сообщили росСМИ, такую информацию озвучил заместитель главы министерства иностранных дел рф сергей рябков. По его словам, от своих союзников Киев получает "все более смертоносное оружие" и добавил, что российская сторона "призывает Штаты не продолжать идти по пути эскалации", ведь в противном случае они "нарываются" на контрмеры рф, как в случае с беспилотником в Черном море".

Также представитель российского ведомства добавил, что американские конгрессмены элементарно не отдают себе отчет, какую опасность несут в себе поставки кассетных боеприпасов Киеву. Более того, он напомнил, что Штаты якобы рассматривают вероятность передачи Украине более смертоносных систем.

"Вашингтон вновь подтверждает свой статус вовлеченной стороны в конфликт вокруг Украины. США "нарываются" на контрмеры россии, как в случае с беспилотником в Черном море. Российская безопасность будет обеспечена всеми имеющимися средствами и никакие американские беспилотники не смогут поколебать эту решимость", — сказал рябков.

Ранее Телеграф сообщал, что накануне Великобритания заявила о готовности предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2.