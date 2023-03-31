ВСУ будет легче наступать: США готовят новый серьезный пакет помощи Украине

ВСУ получат высокоточные авиационные боеприпасы и мостовое оборудование

После одобрения пакета помощи Киеву на 350 млн долларов, Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи на 2,6 млрд долларов, который может включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и бензовозы для борьбы Украины с россией, о чем будет объявлено в понедельник, 3 апреля.

Об этом со ссылкой на троих американских чиновников сообщает Reuters.

Ожидается, что полдюжины типов боеприпасов, в том числе танковых, также будут в списке оборудования, формирование которого может быть завершено в эти выходные, сообщили официальные лица, говорившие на условиях анонимности, добавив, что сумма в долларах и конкретное оборудование в пакете может измениться.

В пакет также планируется включить высокоточные авиационные боеприпасы, мостовое оборудование, которое Украина будет использовать для штурма российских позиций, эвакуационные машины для вытягивания выведенной из строя тяжелой техники типа танков, а также дополнительных снарядов для ПВО NASAMS, которые США и союзники предоставили Киеву.

Помощь будет состоять из оружия на сумму 2,1 млрд долларов, поступающей от Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), позволяющей администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не из запасов оружия в США, говорится в сообщении.

Ранее сайт "Телеграф" сообщал, что в Германии хотят выделить миллиарды евро на военную помощь ВСУ, и рассказывал, на что пойдут средства.