В загадочной авиакатастрофе погиб топ-менеджер компании Raytheon: её оружием воюет Украина

Все четверо пассажиров самолета погибли

В Соединенных Штатах Америки произошла авиакатастрофа, в которой разбился топ-менеджер крупной компании. Обстоятельства, которой до сих пор не установлены

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 6 апреля у побережья Флориды. Легкий одномоторный самолет Piper PA-32 потерпел крушение у рыболовного пирса. Прибыв на место аварии спасателями были обнаружены бездыханные тела двух мужчин и женщин. Как оказалось, в числе жертв крушения — 64-летний Джефф Лампкин (топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon) и его 68-летняя супруга Пэтти.

Джефф Лампкин и его супруга Пэтти

Семейная пара, проживавшая в Индиане, прибыла в город Венис во Флориде на ужин с друзьями. Крушение произошло, после того как самолет вылетел обратно.

Вторая пара погибших - Рик Бивер и его жена

В настоящий момент причины авиакатастрофы остаются неизвестными. Её расследованием занялись сотрудники Национального совета США по безопасности на транспорте.

Для справки: Raytheon является одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для вооружённых сил США, а также занимается экспортом вооружений в другие страны. Продукция компании также применяется и Украиной в отражении российского полномасштабного вторжения. Так, например, еще летом 2022 года в рф заявили, что Украина начала использовать специальные американские ракеты AGM-88 HARM, а ранее уже было известно, что они вошли в один из пакетов американской помощи нашей стране. Также она производит ракеты к ПЗРК Stinger. Ну и, естественно, говоря о продукции Raytheon невозможно не упомянуть известный ЗРК Patriot, который также вскоре встанеь на защиту неба Украины.

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