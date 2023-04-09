Американские шпионы повсюду? Появились новые факты утечки документации Пентагона

Источник утечки все еще разыскивают

Продолжается анализ утечки данных Пентагона, важных для безопасности США. Журналисты проанализировали уже 50 из ста страниц — там речь идет не только об украинском контрнаступлении. Штаты следили за россией, глубоко проникнув в систему.

The New York Times пишет об этом в новом материале. Авторы отмечают, что США могут предупреждать о планируемых ударах россии и оценивать состояние армии и скомпрометированного военного аппарата. Среди прочего они содержат ежедневные предупреждения в реальном времени для американских спецслужб о времени ударов рф и даже цели.

Среди документов есть совершенно секретные российские планы противодействия танкам от НАТО, включая создание различных "зон огня" и начало обучения российских солдат по уязвимости разных танков союзников. Также американцы разбираются в российской планировке. Однако с украинским у них не так удачно. В материалах утечки есть документы, указывающие на шпионаж США за военным и политическим руководством Украины. Это "является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины".

"Сокровищница документов дает, пожалуй, полное представление о внутренней работе крупнейшей сухопутной войны в Европе за десятилетия", — отмечают журналисты. Вред в реальной борьбе против оккупантов это может нанести разным образом, в частности рф может прикрыть каналы утечки своей информации. Кроме этого, шпионаж США за союзниками и сама возможность утечки данных повредила дипломатическим связям. Источник утечки пока не найден. Фото бумаг сделаны так, будто кто-то вынес их в другую зону и там сфотографировал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в документах есть данные не только о войне россии против Украины. Также там есть данные разведки по Китаю и Ближнему Востоку.