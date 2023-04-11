Американский ленд-лиз для Украины все еще не начался - Politico назвало две причины

Некоторые в США недовольны позицией Байдена по поводу ленд-лиза

Прошел уже почти год с того момента, как президент США Джо Байден подписал исторический документ — ленд-лиз для Украины. Однако, до сих пор эта программа так и не заработала.

Politico разобралось, почему так происходит. По данным издания, которое ссылается на собственные источники в правительстве США, ленд-лиз не начинался по двум причинам.

Первая — из-за одобренной Конгрессом суммы денег на поддержку нашей страны, которая еще не обнулена.

"Мы уделяем первоочередное внимание помощи в области безопасности, за которую им не придется нам платить", — сказал высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности, отметив, что администрация "безусловно готова использовать его (Ленд-лиз — Ред.) в будущем".

Вторая причина — двухпартийная поддержка отправки оружия в Украину. Если сопротивление республиканцев усилится или общественное мнение повернется против войны, тогда имеет смысл использовать ленд-лиз, чтобы обойти законодательные усилия по блокированию будущих поставок оружия, сказал помощник демократов в Конгрессе на условиях анонимности.

При этом отмечается, что некоторые в США остаются недовольны в том, что вариант ленд-лиза остается неиспользованным.

"Поскольку наши оборонные запасы истощаются, со стороны администрации Байдена абсурдно сидеть сложа руки и игнорировать полномочия Конгресса по ленд-лизу", — заявил сенатор Джон Корнин (от штата Техас), возглавлявший усилия по принятию закона. Использование ленд-лиза — "намного лучший план, чем продолжать раздавать их бесплатно", добавил он.

Напомним, что ленд-лиз это программа, по которой США предоставляли союзникам технику и оружие во временное пользование с правом выкупить ее для себя после окончания войны или вернуть обратно.

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