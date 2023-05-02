В Госдепе США рассказали, когда начнется контрнаступление Украины

В США отмечают, что россия уже проиграла войну

Украинское контрнаступление начнется в ближайшие недели и может приблизить стороны к заключению справедливого мирного договора.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводит пресс-служба Государственного департамента.

По его словам, россия уже проиграла, так как не смогла добиться своей цели по уничтожению независимой Украины и включению ее в свой состав.

При этом Блинкен говорит, что контрнаступление Украины планируется в "ближайшие недели", однако не стал вдаваться в подробности.

"Посмотрим, что из этого выйдет. В конце концов, успех на поле боя – это лучший и, пожалуй, самый быстрый путь к переговорам, которые приведут к справедливому и продолжительному миру", — добавил он.

Кроме того госсекретарь добавил, что США открыты к участию Китая в продвижении мирных инициатив, однако напомнил, что любая из них должна учитывать и иметь за основу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Как сообщалось ранее, глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее говорил, что подготовка к контрнаступлению находится на "финишной прямой", однако начнется когда к этому будет готов Генштаб.

При этом он выразил убеждение, что освобождение Крыма произойдет и вовсе без боя.