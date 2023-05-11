"К тому времени мы победим": Зеленский назвал сроки завершения войны

Зеленский рассказал, отразятся ли выборы в США на помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не волнуется по поводу слухов о том, что после президентских выборов в США помощь Вашингтона может заметно уменьшиться.

Об этом украинский лидер сказал в интервью BBC.

Как известно, на фоне возможного ухода Джо Байдена с должности президента США появилось много слухов о том, что его сменщик не будет так щедро помогать ВСУ.

Зеленский же на это ответил, что на данный момент Украина получает поддержку от обеих партий в Конгрессе США.

Также украинский лидер намекнул, что война в Украине может закончиться еще до того, как выборы в США состоятся. Отметим, что выбирать нового президента в Штатах будут в ноябре 2024 года.

"Кто знает, где мы будем когда пройдут выборы? Я верю, что к тому времени мы победим", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что кандидат на должность президента США Дональд Трамп вновь странно высказался о войне в Украине. Сперва он отказался признавать владимира путина военным преступником, а затем не смог ответить на вопрос о том, верит ли в победу Киева.