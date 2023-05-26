Почему США не бросят Украину: дипломат назвал три главных цели Вашингтона

Мощная военная помощь Украине полностью отвечает национальным интересам американцев

Оказывая военную помощь и поддержку Украине, наш главный партнер США хочет помочь ВСУ освободить все оккупированные территории и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах 1991 года. Однако есть у Штатов и другие цели.

Об этом "Телеграфу" рассказал недавний посол в Германии, а ныне замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Безусловно, у наших американских союзников есть и ряд других целей. Одна из них состоит, очевидно, в том, чтобы дать мощный сигнал союзникам в Европе, что Вашингтон их не оставит наедине с имеющимися угрозами безопасности. Речь идет, по сути, о сохранении ведущей роли Америки на Европейском континенте, особенно на фоне идей так называемой "автономии". Кстати, российское военное вторжение в Украину лишний раз показало, что вряд ли европейские государства-члены НАТО смогли бы защитить себя без решающей помощи со стороны Соединенных Штатов, если бы россия напала и на них", — отметил дипломат.

Еще одной важной целью США Мельник называет обеспечение победы демократии в конфликте с тоталитаризмом.

"Поскольку фактически речь идет о системном конфликте между свободным демократическим миром и российским империализмом, то для американцев, для их матрицы, для их общественной ДНК это очень важный аргумент, который также объясняет, почему наши союзники тратят немалые средства, чтобы помочь Украине защитить себя", – объяснил он.

Однако главное, по мнению Мельника, то, что мощная военная помощь Украине полностью отвечает национальным интересам американцев. И хотя периодически раздаются голоса некоторых политиков США, что те десятки миллиардов долларов, которые идут в Украину, могли бы тратиться на какие-либо другие цели, все же в Соединенных Штатах царит консенсус, а большинство американского общества и политикума – на стороне Украины.

"И это – ключевой залог для нашей победы. Ведь если разделить 37 млрд долларов США на душу населения, то получается, что вклад рядового американца составляет около 7 долларов ежемесячно, это меньше абонемента на Netflix", — добавил замминистра.

Он также не исключает, что США, помогая Украине, могут стремиться ослабить россию, однако лишь в контексте снижения угрозы для Запада и предотвращения новых агрессий кремля. Однако с другой стороны, в Штатах и особенно Европе до сих пор есть страх перед распадом рф.

Подробнее читайте в первой части эксклюзивного интервью Андрея Мельника "Телеграфу": "Победа Украины отвечает интересам США, но Запад боится распада России"