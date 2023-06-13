В США анонсировали новый пакет помощи Украине: будет "очень-очень скоро"

Оружие будет взято из запасов Пентагона

США в скором времени выделят для Украины еще один пакет военной помощи на сумму в 325 миллионов долларов.

Как сообщил во время брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, новый пакет будет выделен по президентской программе "PDA", то есть вооружение будет взято из запасов Минобороны.

Когда именно будет официально объявлено о передаче оружия, Кирби уточнять не стал.

"Я думаю, что очень-очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи, которые окажут Соединенные Штаты", — сказал он.

По его словам, в Вашингтоне хорошо понимают, что именно необходимо ВСУ в настоящее время и добавил, что сейчас основное внимание направлено на то, чтобы помочь украинским защитникам одержать победу над российскими захватчиками на поле боя.

Тем временем в СМИ появилась информация, что речь идет о боевых машинах Stryker, БМП Bradley, а также дополнительных ракетах к системам ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS.

Как сообщалось ранее, американская компания Raytheon Technologies сообщила о том, что намерена произвести еще пять батарей системы ПВО Patriot, которые будут переданы Украине.