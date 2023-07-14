На случай непредвиденных обстоятельств: США отправляют в Европу еще тысячи солдат

В Европе уже находится более 100 000 американских солдат

С начала полномасштабной войны США активно перебрасывали в Европу своих военнослужащих. В ближайшее время Пентагон отправит туда еще до 3000 солдат из резерва.

Такое решение принял президент США Джо Байден, который уже уполномочил Минобороны США заняться данным вопросом, пишет CNN.

Решение отправить дополнительные резервы в Европу связано с тем, что война в Украине продолжается.

В указе Байдена говорится, что резервисты станут частью операции "Атлантическая решимость". Ее задача — укрепить обороноспособность НАТО и восточный фланг Альянса.

Данную операцию США проводят на случай непредвиденных обстоятельств. По ее условиям, резервисты получают такие же преимущества, как и действующие военнослужащие.

Как заявил директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс, на отправку дополнительных сил из США в Европу потребуется около шести месяцев. Предположительно, резервисты из США будут работать в сфере логистики, обеспечения или здравоохранения.

По данным телеканала, на данный момент в Европе находится более 100 000 военнослужащих США.

В то же время The Washington Post пишет, что решение Байдена стало частью усилий по сдерживанию российского агрессора.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Байден сделал важное заявление о войне в Украине.