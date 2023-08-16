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В США запускают проукраинскую рекламу: при чем здесь республиканцы

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Реклама будет "крутиться" на телевидении Новость обновлена 16 августа 2023, 08:32
Реклама будет "крутиться" на телевидении. Фото pixabay.com

55% респондентов заявили, что Конгресс США не должен санкционировать дополнительное финансирование для Украины

Представители Республиканской партии в США создают и будут транслировать на общенациональном канале Fox News во время первичных президентских дебатов рекламу "Республиканцы за Украину". Ее бюджет — 2 млн долларов, а цель — популяризация поддержки Украины в войне против российских оккупантов среди сторонников республиканцев.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мнение республиканцев необходимо "переломить" в преддверии дебатов о расходах в Конгрессе в сентябре, которые ожидаются после каникул.

Спустя почти 18 месяцев после вторжения россии опросы общественного мнения показывают, что поддержка американцев военной помощи Украине ослабевает. С начала полномасштабной войны администрация Джо Байдена выделила около 43 миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности.

Джо Байден подчеркивает, что поддержка Украины необходима для защиты мировых демократий. Однако не все республиканцы разделяют это мнение, как и часть американской общественности, причем количество этих людей растет.

В новом опросе CNN, 55% респондентов заявили, что Конгресс США не должен санкционировать дополнительное финансирование для Украины. 71% тех, кто имеет такую точку зрения — республиканцы. 51% опрошенных считают, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине (среди них 59% республиканцев). Для сравнения, в ходе опроса сразу после нападения рф на Украину в 2022 году, 62% американцев заявляли, что США должны больше помогать Украине.

Как ранее писал "Телеграф", спикер Государственного департамента США Меттью Миллер рассказал, что ждет Украину, если следующим президентом США станет республиканец Дональд Трамп.

Теги:
#Украина #США #Реклама #Республиканцы #Военная помощь