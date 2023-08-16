В США запускают проукраинскую рекламу: при чем здесь республиканцы

55% респондентов заявили, что Конгресс США не должен санкционировать дополнительное финансирование для Украины

Представители Республиканской партии в США создают и будут транслировать на общенациональном канале Fox News во время первичных президентских дебатов рекламу "Республиканцы за Украину". Ее бюджет — 2 млн долларов, а цель — популяризация поддержки Украины в войне против российских оккупантов среди сторонников республиканцев.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мнение республиканцев необходимо "переломить" в преддверии дебатов о расходах в Конгрессе в сентябре, которые ожидаются после каникул.

Спустя почти 18 месяцев после вторжения россии опросы общественного мнения показывают, что поддержка американцев военной помощи Украине ослабевает. С начала полномасштабной войны администрация Джо Байдена выделила около 43 миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности.

Джо Байден подчеркивает, что поддержка Украины необходима для защиты мировых демократий. Однако не все республиканцы разделяют это мнение, как и часть американской общественности, причем количество этих людей растет.

В новом опросе CNN, 55% респондентов заявили, что Конгресс США не должен санкционировать дополнительное финансирование для Украины. 71% тех, кто имеет такую точку зрения — республиканцы. 51% опрошенных считают, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине (среди них 59% республиканцев). Для сравнения, в ходе опроса сразу после нападения рф на Украину в 2022 году, 62% американцев заявляли, что США должны больше помогать Украине.

Как ранее писал "Телеграф", спикер Государственного департамента США Меттью Миллер рассказал, что ждет Украину, если следующим президентом США станет республиканец Дональд Трамп.