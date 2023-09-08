Есть медицинское опровержение заявлениям кремля

Снаряды с обедненным ураном, которые США передадут Украине, не могут вызывать вспышку онкологических заболеваний. Ранее о таких последствиях заявил спикер кремля дмитрий песков.

Как заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга, на сегодняшний день не существует доказательств того, что такие боеприпасы могут спровоцировать рак. Она назвала ошибочными высказывания кремля.

Спикер подчеркнула, что есть медицинское опровержение заявлению представителя диктатора владимира путина.

"Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не наблюдался рост заболеваемости лейкемией или другими видами рака, и это было установлено после какого-либо влияния урана. И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что доказанной связи нет", — заявила Сингх.

По ее словам, снаряды с обедненным ураном помогут уничтожать танки оккупантов. Она подчеркнула, что такое вооружение применяют во всем мире.

"Эти снаряды помогут продолжать украинцам защищать свою территорию", — завершила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о помощи в сумме 1 млрд долларов.