Полиция вызвала подкрепление: счет арестованных при беспорядках в Капитолии пошел на сотни

Ранее митинг прошел и в Белом доме

В ходе масштабной акции протеста в Капитолии против войны между Израилем и ХАМАС задержали около 300 человек. Как известно, люди собрались там 18 октября, некоторые прорвались и в само здание.

Как пишет ABCnews, некоторые протестующие вошли в офисное здание Кэннон Хаус. Аналогичная акция протеста состоялась в начале недели в Белом доме, там тоже были десятки арестованных.

Как заявили в полиции, у протестующих, как и у обычных граждан, есть законное право посещать Капитолий. При этом устраивать беспорядки там запрещено.

Организаторами акции выступили активисты группы "Еврейский голос за мир". Для борьбы с активными участниками протестов полиция была вынуждена вызывать подкрепление из близлежащих районов.

К действиям митингующих также негативно относятся и некоторые представители власти. В частности, их раскритиковал член палаты представителей от штата Монтана Райан Зинке

"Ирония в том, что Конституция США защищает свободу этих протестующих быть абсолютными идиотами", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что месть Израиля за устроенный ему "судный день" может всколыхнуть Старый мир.