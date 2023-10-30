Получит ли Украина помощь от США совместно с Израилем: в Конгрессе наконец-то определились

Политик избрал конкретную линию поведения на все требования Белого Дома

Общий пакет финансовой помощи для Украины и Израиля со стороны Соединенных Штатов больше не планируется. Как сообщил новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, политики будут голосовать за поддержку каждого из воюющих государств в отдельности.

В интервью Fox News он также подчеркнул, что первым определят судьбу помощи Израилю. На рассмотрение Конгресса соответствующий документ должен быть вынесен уже на этой неделе.

Свое решение Джонсон объяснил тем, что, мол, ситуация в Израиле сейчас более острая, поэтому и потребности страны "насущны, а терять время нельзя".

"Мы считаем, что это насущная и срочная потребность. В мире происходит многое, что мы должны решить. И мы это сделаем. Но то, что сейчас происходит в Израиле, требует немедленного внимания", — подчеркнул он.

Он добавил, что предварительно предложенный общий пакет помощи для Украины и Израиля, который поддерживал президент США Джо Байден, будет разделен. Когда будет решаться судьба поддержки украинского государства, пока не сообщается.

Как известно, подобный пакет финансовых вливаний должен был достичь размера 106 млрд долларов, из которых почти 62 выделялись бы именно Украине. Какими будут конечные суммы помощи обоим государствам, пока неизвестно.

Вполне возможно, что позиция нового спикера Конгресса связана с тем, что террористы на Ближнем Востоке уже не раз атаковали американские базы, расположенные в этом регионе.

Америка, конечно, не оставила этот факт без военного ответа, однако самым главным игроком в этой ситуации остается Израиль, который американцы и планируют как можно быстрее поддерживать финансово.