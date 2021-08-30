Укр

Состоится ли 1 сентября в школах Украины: Минздрав сделал важное заявление

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Состоится ли 1 сентября в школах Украины: Минздрав сделал важное заявление Новость обновлена 30 августа 2021, 12:55
Первый звонок для украинцев прозвенит, но с условиями

В Украине разрешили провести первый звонок 1 сентября, но есть важные условия

В украинском Минздраве накануне школьных линеек 1 сентября сделали важное заявление. 

В пресс-службе ведомства рассказали, что праздничные мероприятия по случаю начала учебного года разрешены лишь в том случае, если в школах будут соблюдать определенные правила в связи с коронавирусным карантином. 

В числе рекомендаций Минздрава — то, что линейки нужно проводить исключительно под открытым небом и с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра для всех. Кроме того, категорически нельзя на празднике "смешивать" детей разных возрастных групп. 

Не приветствуют в этом году и выступление коллективов, которые не имеют отношение к школе. Ну и торжественную часть МОЗ в принципе советует сделать как можно короче во избежание рисков.

Если же администрации школ примут решение отойти от классического варианта сентябрьской линейки, в Минздраве это приветствуют и советуют провести праздник по такому сценарию:

  • отметить 1 сентября без линейки и с каждым классом отдельно; 
  • без активностей в классах, провести этот день максимально на улице;
  • устроить праздник в интерактивной форме.

Стоит напомнить, что ранее Министерство здравоохранения обновило рекомендации и для детский садиков, воспитанников которых теперь ждут такие меры:

  • температурный скрининг раз в день при входе в сад;
  • в случае температуры от 37,2 градуса ребенка ждет изоляция;
  • все соблюдения карантинных мер, к примеру мытье рук или обработка антисептиком, — в форме игры;
  • мягкие игрушки под запретом, как и нахождение в группе в уличной обуви.

Воспитателей также ждет температурный скрининг, а вот маски во время занятий в Минздраве разрешили не надевать.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как экологично для психики ребенка перестроиться с каникул на школьный режим и на что обратить внимание родителям. 

Состоится ли 1 сентября в школах Украины: Минздрав сделал важное заявление
Общество
Состоится ли 1 сентября в школах Украины: Минздрав сделал важное заявление
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