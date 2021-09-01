Снова более двух тысяч случаев - в Украине растет заболеваемость COVID-19
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 53
С коронавирусом в Украине в больницы попали 874 человека.
В Украине за минувшие сутки 31 августа зафиксировали 2075 случаев коронавируса. Это на более чем 700 человек больше чем накануне. Среди заболевших на 1 сентября — 153 ребенка и 52 медработника.
Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
Статистика заболеваемости за вторник показывает:
- госпитализированы — 874 человека
- летальных случаев — 44
- выздоровели — 925 человек.
За сутки сделали 63 401 тест, в том числе методом ПЦР — 28 140.
Наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции остается Киев. В столице Украины зафиксировали 268 новых случаев. На втором месте по заболеваемости COVID-19 — Харьковская область. Там заболели 177 человек. Также в лидерах по количеству инфицирований — Донецкая (139), Черновицкая (128) и Львовская (121) области.
Наименьшее количество заболевших выявили в Кировоградской — 15 случаев и в Закарпатской — 24 новых больных коронавирусом.
Всего за время пандемии заразились коронавирусом в Украине 2 288 371 человек. Умерли — 53 833. В Минздраве призывают вакцинироваться, мыть руки и носить маску.
Ранее "Телеграф" писал, что Всемирная организация здравоохранения изменила свое мнение про третью, бустерную дозу вакцины.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-