Снова более двух тысяч случаев - в Украине растет заболеваемость COVID-19

С коронавирусом в Украине в больницы попали 874 человека.

В Украине за минувшие сутки 31 августа зафиксировали 2075 случаев коронавируса. Это на более чем 700 человек больше чем накануне. Среди заболевших на 1 сентября — 153 ребенка и 52 медработника.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Статистика заболеваемости за вторник показывает:

госпитализированы — 874 человека

летальных случаев — 44

выздоровели — 925 человек.

За сутки сделали 63 401 тест, в том числе методом ПЦР — 28 140.

Наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции остается Киев. В столице Украины зафиксировали 268 новых случаев. На втором месте по заболеваемости COVID-19 — Харьковская область. Там заболели 177 человек. Также в лидерах по количеству инфицирований — Донецкая (139), Черновицкая (128) и Львовская (121) области.

Наименьшее количество заболевших выявили в Кировоградской — 15 случаев и в Закарпатской — 24 новых больных коронавирусом.

Всего за время пандемии заразились коронавирусом в Украине 2 288 371 человек. Умерли — 53 833. В Минздраве призывают вакцинироваться, мыть руки и носить маску.

Ранее "Телеграф" писал, что Всемирная организация здравоохранения изменила свое мнение про третью, бустерную дозу вакцины.