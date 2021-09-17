COVID-19 косит молодых: 32-летний представитель Кабмина в Раде попал в реанимацию

В "Слуге народа" призывают прививаться от коронавируса, чтобы людей не постигла та же участь, что их коллегу

Представитель Кабмина от "Слуги народа" в Верховной Раде — 32-летний руководитель секретариата парламентской фракции пропрезидентской партии Тарас Мельничук — инфицировался коронавирусом и находится с осложнениями в реанимации.

Об этом на брифинге 17 сентября сообщил глава фракции этой политсилы Давид Арахамия, пишет "Укринформ".

Никаких подробностей о состоянии однопартийца нардеп не раскрыл, однако призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине в минувшие сутки заболело ковидом рекордное за последнее время количество человек — 6624. Увы, 99 пациентов скончались в результате осложнений коронавируса, в связи с чем Минздрав бьет тревогу по ситуации в некоторых регионах. "Телеграф" на основе статистики высчитал процент смертности в областях Украины и рассказал, где ситуация обстоит хуже всего.

Кроме того, мы сообщали о симптомах варианта коронавируса "Дельта" по дням, а также то, что, по мнению некоторых врачей, количество заражений коронавируса значительно больше, чем показывает официальная статистика, и ее нужно умножать на десять.