Укр

Инфекционист Голубовская не вакцинировалась от коронавируса: причина

Автор
Елена Волкова
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Ольга Голубовская не сделала прививку и рассказала, при каком условии ее можно не делать другим Новость обновлена 21 сентября 2021, 13:39
Ольга Голубовская не сделала прививку и рассказала, при каком условии ее можно не делать другим

Известный в Украине медик считает, что пока она может не прививаться от ковида

Известный в Украине врач-инфекционист — профессор Ольга Голубовская — решила не прививаться от коронавируса.

О причинах данного решения медик рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Голубовской, она не вакцинировалась от ковида, так как уже переболела им и имеет высокие титры нейтрализующих антител. По мнению инфекциониста, прививки пока не нужны тем людям, которые перенесли COVID-19 в тяжелой или среднетяжелой формах не ранее полугода назад. По истечению этого времени, говорит Голубовская, все же стоит сделать прививку.

А вот тем, кто не болел коронавирусом, продолжает медик, пройти полный курс иммунизации нужно обязательно.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, кто умирает от коронавируса в Украине чаще других.

Напомним, в Украине количество граждан, которые полностью завершили курс вакцинации превышает 5,1 миллиона. При этом во многих украинцев, особенно с различными сопутствующими заболеваниями, все еще возникает вопрос — стоит ли вакцинироваться. О противопоказаниях и мифах читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Ольга Голубовская #Карантин в Украине
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