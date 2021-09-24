В Украине начали выдавать "желтые" COVID-сертификаты через "Дию", но получить их могут не все

В министерстве пояснили, почему к функции пока не подключили гаджеты, работающие на платформе андроид

В Украине с 24 сентября можно загрузить "желтые" внутренние COVID-сертификаты, однако пока они будут доступны только для пользователей "айфонов" на платформе iOS.

О совместном с Минцифры проекте рассказали в Минздраве.

В министерстве говорят, что загрузить ковидный документ могут те, кто сделал одну прививку против ковида. Оформить сертификат можно уже на следующий день после вакцинации, и он будет активным 120 дней.

Сгенерировать COVID-сертификат можно таким образом:

Загрузить или обновить приложение "Дия" в AppStore. Нажать "Услуги", выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Получить сертификат". Подписать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) и ожидать — данные о вакцинации подтянутся автоматически.

Отметим, что для владельцев "андроидов" сертификаты будут также доступны, но чуть позже — после подтверждения от Google Play, которое ожидают.

Ранее "Телеграф" опубликовал полезную инфографику — пошаговую инструкцию о том, как привитым украинцам получить COVID-сертификат.