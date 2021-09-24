Укр

В Украине начали выдавать "желтые" COVID-сертификаты через "Дию", но получить их могут не все

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
21
"Желтый" сертификат о вакцинации уже доступен через мобильное приложение Новость обновлена 24 сентября 2021, 16:06
"Желтый" сертификат о вакцинации уже доступен через мобильное приложение

В министерстве пояснили, почему к функции пока не подключили гаджеты, работающие на платформе андроид

В Украине с 24 сентября можно загрузить "желтые" внутренние COVID-сертификаты, однако пока они будут доступны только для пользователей "айфонов" на платформе iOS.

О совместном с Минцифры проекте рассказали в Минздраве. 

В министерстве говорят, что загрузить ковидный документ могут те, кто сделал одну прививку против ковида. Оформить сертификат можно уже на следующий день после вакцинации, и он будет активным 120 дней.

Сгенерировать COVID-сертификат можно таким образом:

  1. Загрузить или обновить приложение "Дия" в AppStore.
  2. Нажать "Услуги", выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Получить сертификат".
  3. Подписать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) и ожидать — данные о вакцинации подтянутся автоматически.

Отметим, что для владельцев "андроидов" сертификаты будут также доступны, но чуть позже — после подтверждения от Google Play, которое ожидают.

Ранее "Телеграф" опубликовал полезную инфографику — пошаговую инструкцию о том, как привитым украинцам получить COVID-сертификат.

 

Теги:
#Айфон #Сертификат #Коронавирус #ДИЯ #COVID-сертификат
Украина рискует потерять национальное судостроение
Блоги/мнения
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина рискует потерять национальное судостроение
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Категория
Шмыгаль говорил о важном в полупустом зале ВРУ
Нардепы проигнорировали Шмыгаля: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Категория
С 1 октября украинцев ждет новый тариф на электроэнергию
С 1 октября за электричество будем платить по новым ценам
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра
Дата публикации
Категория
Турагентство предлагало липовые медицинские справки
Волшебные справочки: как и за сколько в Украине подделывают ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации