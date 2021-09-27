В Минздраве рассказали, кому нельзя делать прививку от коронавируса

В Минздраве пояснили, можно ли делать антиковидные прививки людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Людей с абсолютными противопоказаниями к прививке против коронавируса в Украине очень мало: менее 1% населения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет "РБК-Украина".

По словам эксперта, многие путают понятия "абсолютные противопоказания" и "хронические болезни".

"В украинском законодательстве есть только один термин – абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не должен и не может получить вакцинацию. Это довольно небольшой процент, — объясняет главный санитарный врач Украины. — С одной стороны, перечень абсолютных медицинских противопоказаний утвержден, но он от человека к человеку будет отличаться, и это будет оцениваться врачом. Назвать какие-то универсальные пять — шесть просто невозможно, потому что они довольно сильно зависят от состояния каждого конкретного человека".

По словам Кузина, люди с хроническими заболеваниями убеждены, что тот или иной недуг — повод не делать прививку. Однако эксперты уверяют, что это не медотвод, а наоборот — показание к вакцинации. К примеру, людям с заболеваниями сердца или сосудистыми болезнями лучше сделать прививку, чем переболеть в тяжелой форме.

А вот тем, у кого есть аллергия на тот или иной компонент, стоит обязательно обратиться к врачу. В любом случае, факт абсолютного противопоказания может установить только доктор.

Напомним, как только Украина вошла в "желтую" зону карантина, темп вакцинации против ковида ускорился.