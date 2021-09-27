Укр

В Минздраве рассказали, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2
С абсолютными противопоказаниями к вакцинации в Украине около 1% населения
С абсолютными противопоказаниями к вакцинации в Украине около 1% населения

В Минздраве пояснили, можно ли делать антиковидные прививки людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Людей с абсолютными противопоказаниями к прививке против коронавируса в Украине очень мало: менее 1% населения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет "РБК-Украина".

По словам эксперта, многие путают понятия "абсолютные противопоказания" и "хронические болезни".

"В украинском законодательстве есть только один термин – абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не должен и не может получить вакцинацию. Это довольно небольшой процент, — объясняет главный санитарный врач Украины. — С одной стороны, перечень абсолютных медицинских противопоказаний утвержден, но он от человека к человеку будет отличаться, и это будет оцениваться врачом. Назвать какие-то универсальные пять — шесть просто невозможно, потому что они довольно сильно зависят от состояния каждого конкретного человека".

По словам Кузина, люди с хроническими заболеваниями убеждены, что тот или иной недуг — повод не делать прививку. Однако эксперты уверяют, что это не медотвод, а наоборот — показание к вакцинации. К примеру, людям с заболеваниями сердца или сосудистыми болезнями лучше сделать прививку, чем переболеть в тяжелой форме.

А вот тем, у кого есть аллергия на тот или иной компонент, стоит обязательно обратиться к врачу. В любом случае, факт абсолютного противопоказания может установить только доктор.

Напомним, как только Украина вошла в "желтую" зону карантина, темп вакцинации против ковида ускорился.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Противопоказания #вакцинация коронавирус
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 27 сентября: результаты выборов в Германии, Венгрия отказывается от украинской ГТС, ультиматум Сербии НАТО
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 27 сентября: результаты выборов в Германии, Венгрия отказывается от украинской ГТС, ультиматум Сербии НАТО
Дата публикации
Категория
Венгрия подписала контракт с "Газпромом"
Россия будет поставлять газ венграм в обход Украины: в Киеве заговорили о полной остановке транзита
Дата публикации
Категория
Торговые сети Великобритании страдают из-за сбоев в поставках продуктов
Британцы вполне серьезно могут остаться без еды: причиной тому отсутствие углекислого газа
Дата публикации
Категория
Как посчитать сколько надо зарабатывать чтобі иметь право на субсидию
Осталось три дня: кто может успеть получить субсидию на услуги ЖКХ?
Дата публикации
Категория
Здание немецкого парламента
Итоги выборов в Германии: что важно понять Украине