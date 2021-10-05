Фото дня: доктор наглядно показал, как ухудшилась ситуация с коронавирусом во Львове
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Скорые привезли в больницу 81 пациента и выстроились в очередь
Во Львове 5 октября госпитализировали с коронавирусом 81 человека, в связи с чем у местной инфекционки выстроилась целая очередь из автомобилей "скорой помощи".
Снимок опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" украинский доктор Тарас Жиравецкий, именовав его как "Фото дня".
Медик говорит, что ситуация сложилась очень непростая, и просит людей быть осознанными и соблюдать все правила карантина.
Отметим, что за прошедшие сутки во Львовской области коронавирус подтвердился у 592 человек, а от его осложнений скончалось 25 пациентов.
Таким образом, Львов оказался в шаге от "красной" зоны карантина и уже почти вошел в нее. Соответствующее заявление сделал мэр города Андрей Садовой.
"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, за несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", — сказал градоначальник.
В основном, те, кто попал во львовские больницы, не были вакцинированы.
Напомним, по состоянию на утро вторника, 5 октября, в Украине зафиксировали 9846 новых случаев коронавируса, что на несколько тысяч больше, чем сутками ранее.
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