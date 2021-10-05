Фото дня: доктор наглядно показал, как ухудшилась ситуация с коронавирусом во Львове

Скорые привезли в больницу 81 пациента и выстроились в очередь

Во Львове 5 октября госпитализировали с коронавирусом 81 человека, в связи с чем у местной инфекционки выстроилась целая очередь из автомобилей "скорой помощи".

Снимок опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" украинский доктор Тарас Жиравецкий, именовав его как "Фото дня".

Медик говорит, что ситуация сложилась очень непростая, и просит людей быть осознанными и соблюдать все правила карантина.

Отметим, что за прошедшие сутки во Львовской области коронавирус подтвердился у 592 человек, а от его осложнений скончалось 25 пациентов.

Таким образом, Львов оказался в шаге от "красной" зоны карантина и уже почти вошел в нее. Соответствующее заявление сделал мэр города Андрей Садовой.

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, за несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", — сказал градоначальник.

В основном, те, кто попал во львовские больницы, не были вакцинированы.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 5 октября, в Украине зафиксировали 9846 новых случаев коронавируса, что на несколько тысяч больше, чем сутками ранее.