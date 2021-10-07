Харьков, Запорожье и Донбасс в лидерах: где больше всего тяжелых случаев коронавируса

В Харьковской области больницы заполнены уже на 69%: в стационарах находится 2755 человек

После новости о переходе Харьковской области в "красную" зону карантина регион возглавил новый антирейтинг. К сожалению, именно на Харьковщине занято больше всего ковидных койкомест: места заполнены уже на 69%.

По информации Минздрава, в Харьковской области заняты 2755 ковидных мест — больше всего в Украине. На втором месте по данному показателю оказалась Днепропетровская область, где госпитализировали 2448 человек (заполненность больниц на 65%). Ну а на третьем — Львовская, где занято 2076 койкомест (52%).

Отметим, что на момент выхода новости лучше всего дела обстоят в Кировоградской области. Там от коронавируса в больницах лечат 157 человек (занято всего 20% мест).

Что же касается самых тяжелых случаев, то их больше всего в Донецком регионе: 69% от общего количества госпитализированных нуждаются в кислороде. В антирейтинг снова попала Харьковщина, где 67% пациентов нужен кислород, и Запорожская область (64%).

Напомним, что в Харьковской области уже несколько дней кряду более 1000 случаев инфицирования ковидом в сутки, так что 10 октября регион-антилидер, вероятно, войдет в "красную" зону. И если для вакцинированных людей с сертификатами особых изменений не произойдет, для непривитых введут множество ограничений.