Сотни госпитализаций за утро: в "напряженной" Харьковской области больницы уходят в ковидный резерв

На Харьковщине 11 октября выявили полторы тысячи новых случаев ковида, а за утро госпитализировали еще 334 человек

Пока в Харькове рапортуют о том, что городские больницы заполнены на 73,6%, в области готовят больницы под ковидый резерв.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов.

Известно, что пациентов с коронавирусом сейчас принимают 22 больницы, к которым 11 октября из резерва подключили и Волчанскую. Вскоре к ним может примкнуть и медучреждение в Валках, которое уже готовят для ковидных пациентов.

Читайте также: Категория Харьков Дети под ударом: в Харькове COVID-19 "косит" несовершеннолетних Прошлой осенью дети составляли всего 5% заболевших ковидом, теперь же этот показатель увеличился почти в пять раз

По словам Максима Хаустова, из почти 5000 мест в регионе 3321 занято (это 68%). Что же касается реанимаций, в области для тяжелых больных подготовили 306 мест, но 201 уже занято.

Увы, ситуация с коронавирусом в этом регионе продолжает ухудшаться. По состоянию на 12 октября, известно о 1502 новых случаях болезни — больше всего в Украине. Однако только этим утром госпитализировали 334 человек, которые в вышеупомянутую статистику не вошли.

Напомним, ранее стало известно о смерти троих жителей Харьковской области, которые были привиты от коронавируса двумя дозами вакцины.