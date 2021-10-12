Укр

Сотни госпитализаций за утро: в "напряженной" Харьковской области больницы уходят в ковидный резерв

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
143
201 житель Харьковской области находится в реанимации Новость обновлена 12 октября 2021, 16:02
201 житель Харьковской области находится в реанимации

На Харьковщине 11 октября выявили полторы тысячи новых случаев ковида, а за утро госпитализировали еще 334 человек

Пока в Харькове рапортуют о том, что городские больницы заполнены на 73,6%, в области готовят больницы под ковидый резерв.

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов.

Известно, что пациентов с коронавирусом сейчас принимают 22 больницы, к которым 11 октября из резерва подключили и Волчанскую. Вскоре к ним может примкнуть и медучреждение в Валках, которое уже готовят для ковидных пациентов. 

По словам Максима Хаустова, из почти 5000 мест в регионе 3321 занято (это 68%). Что же касается реанимаций, в области для тяжелых больных подготовили 306 мест, но 201 уже занято. 

Увы, ситуация с коронавирусом в этом регионе продолжает ухудшаться. По состоянию на 12 октября, известно о 1502 новых случаях болезни — больше всего в Украине. Однако только этим утром госпитализировали 334 человек, которые в вышеупомянутую статистику не вошли.

Напомним, ранее стало известно о смерти троих жителей Харьковской области, которые были привиты от коронавируса двумя дозами вакцины.

Теги:
#Резерв #Харьковская область #Госпитализация #Больницы #Коронавирус
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Политика
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Трое из двух десятков умерших были полностью привиты от коронавируса
На Харьковщине от коронавируса умерли вакцинированные люди: что известно
Дата публикации
Категория
Самолет в небе Украины.
Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе": что он дает
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Смерть нардепа Полякова: таксист запутался в показаниях
Дата публикации
Категория
Поезд
В Украине вводят ограничения на поездки между областями: кого это коснется